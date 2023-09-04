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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرزهم نجم الفريق..4 شخصيات مفاجأة تخوض انتخابات الزمالك.. تفاصيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إن انتخابات نادي الزمالك تنطلق بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 4 نجوم سابقين للقلعة البيضاء ينون خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

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وأضاف هشام يكن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” مساء اليوم الاثنين، أن هناك 4 أسماء  مطروحة سيتم اختيار 2 أو ثلاثة من بينهم لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مضيفا أن في مقدمه هذه الأسماء حسين السيد، وفاروق جعفر وأيمن يونس وهشام يكن.

 

انتخابات نادي الزمالك 

وفي السياق نفسه أشار هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إلى أن أيمن يونس رفض أن يكون رئيسا لنادي الزمالك بفضل الإمكانيات التي تؤهله، مؤكدا أن ايمن يونس رحب بعضوية مجلس الإدارة. 
 

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