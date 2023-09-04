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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لاعبو الزمالك “صداع مزمن”| تمرد نجم الفريق وعقوبة كبيرة بانتظاره.. ووالد “زيزو” يهدد "الأبيض"

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تعيش جماهير نادي الزمالك، حالة من الاستياء بسبب الأحداث الأخيرة التي تورط فيها لاعب الفريق حمدي علاء. حيث قرر عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة على اللاعب بسبب تغيبه عن التدريبات في الأيام الأخيرة.


 

العقوبة المالية

وأكدت مصادر من الجهاز الإداري لنادي الزمالك، أن العقوبة المفروضة على حمدي علاء هي عقوبة مالية بسبب تغيبه عن حضور التدريبات الجماعية للفريق. ويبدو أن هذا التصرف لم يلق ترحيبًا من إدارة النادي.

 

تحذير بالانضمام للتدريبات

من جانبه، تواصل مدير الكرة بنادي الزمالك مع الجهاز الإداري وأبلغهم بأهمية إبلاغ حمدي علاء بضرورة الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق. وأشار إلى أنه إذا لم يلتزم اللاعب بالتدريبات، سيتخذ النادي إجراءات إضافية ضده.

 

سجل تغيب حمدي علاء

يُذكر أن حمدي علاء قد تغيب عن التدريبات الجماعية للزمالك خلال الفترة الأخيرة. ويعزى ذلك إلى أزمته مع المدير الفني الحالي للفريق أوسوريو، الذي لم يكن مقتنعًا بإمكانيات اللاعب.

 

أزمة مستحقات زيزو

في سياق آخر، كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن أزمة مستحقات لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو. حيث طالب والد زيزو بسداد مستحقات نجله المتأخرة، التي تصل إلى 10 ملايين ونصف جنيه. وهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك إذا لم يتم سداد هذه المستحقات في خلال 48 ساعة فقط.

 

وتابع فايق : «المسئولون أخبروا والد زيزو إن نجله له 5 ملايين ونصف، ولكنه والد زيزو أخبرهم بتمسكه هو ونجله بالحصول على مبلغ الـ10 ملايين ونصف وهي كامل مستحقات نجله المتأخرة».

 

وتظل أحداث حمدي علاء وأزمة مستحقات زيزو قضايا تثير اهتمام جماهير الزمالك وتلقي بظلالها على النادي. سنتابع تطورات هذه الأحداث عن كثب وننقلها إليكم في الأخبار القادمة.

الزمالك العقوبة المالية التدريبات زيزو المستحقات

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