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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيسترن كومباني: 16.5مليار جنيه مبيعات السجائر المحلية خلال العام المالي الماضي

الشركة الشرقية (إيسترن
الشركة الشرقية (إيسترن كومباني )

نجحت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) في تحقيق إجمالي مبيعات نحو 66 مليار جنيه شاملة الضرائب،وفقا لنتائج الأعمال المعلنة من الشركة عن العام المالي المنتهي 30 يونيو 2023.

وأظهرت المؤشرات المالية  الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) ارتفاع مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13٪  حيث وصلت إلى 16,5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2023 مقارنه بـ 14,5 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وزادت مبيعات الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) من منتجات المعسلات بمقدار 52٪ على أساس سنوي لتسجل  203 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.

واستحوذت جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من رأس مال الشركة الشرقية إيسترن كومباني بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل مبلغ 19.33 مليار جنيه مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها الأحد الماضي ،ستحتفظ القابضة للصناعات الكيماوية على حصة قدرها 20.9% من رأس مال إيسترن كومباني.
 

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إيسترن كومباني تحقق زيادة تاريخية في صافي أرباحها بنسبة 90%

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وحققت الشركة الشرقية صافي ربح قياسي خلال العام المالي الماضي قدره 7.7 مليار جنيه بنمو90٪ ،مقارنة بـ 4 مليارات جنيه مصري تم تحقيقها في فترة المقارنة السابقة. 

 

وأوضحت النتائج المالية زيادة صافي إيرادات الشركة بنسبة 5٪ على أساس سنوي، حيث سجلت 18 مليار جنيه مصري مقابل 17,1 مليار جنيه مصري العام الماضي. 

وعن نفس الفترة، سجلت الشركة مجمل ربح قدره 8,2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 7,8 مليار جنيه مصري، كما حققت هامش مجمل ربح 46٪ للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، فيما سجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.
 

اغلي علامة تجارية في التبغ 

يشار الي أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تصنف كأغلى علامة تجارية في التبغ بالشرق الأوسط وأفريقيا، فالشركة تسعى من خلال سياسة الجودة لتحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية.

 

 وقد تم اختيار الشركة من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 وهوما يأتي نتاجا لما شهدته الشركة خلال الفترة السابقة من نجاحات كبيرة، مما ساهم بأن تكون ضمن القائمة التي تضم كبرى الشركات في قطاعات الصناعة، والإنشاءات، والعقارات، والبنوك، والخدمات المالية، وقطاع التجزئة، حيث جاءت في المرتبة الـ 15 بالقائمة.

ايسترن كومباني يونيو الماضي ايرادات مبيعات الشركة الشرقية

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إيسترن كومباني: 16.5مليار جنيه مبيعات السجائر المحلية خلال العام المالي الماضي

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