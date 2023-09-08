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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة للمدخنين .. الباذنجان تغنيك عن نيكوتين السجائر

سجائر
سجائر

كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التدخين، أن علاج إدمان التدخين يقوم على وجود بديل على النيكوتين المتواجد في السجائر أو التبغ المسخن وما إلى ذلك، إذ أنه يحتاج لأمور تعوضه عن هذه الكمية من النيكوتين.


واوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال القناة الأولى، إنه يتم تعويض ذلك من خلال الباذنجان الذي يحتوي على نيكوتين صحي، وكذلك الموز لأنه أحد الفواكه التي تضبط المزاج.


واكد صفوت أن التقارير التي تشير إلى أن الباذنجان يحتوي على نيكوتين صحي يكفي كتدخين لـ 3 ساعات تكاد تكون حقيقية، ولكن الباذنجان لن يكون سبب في علاج التدخين، ولكن أي شخص يرغب في الإقلاع عن التدخين عليه أن يكتب المشاكل والخسائر التي يتكبدها بسبب التدخين، "الباذنجان والطماطم والجزر والموز ولبن الزبادي والشوفان، كل الحاجات دي بتساعد في تعويض النيكوتين في جسم الإنسان بدلا من السجائر والتدخين".

وأشار إلى أن الباذنجان الرومي يحتوي على مادة تشبه النيكوتين بشكل ما، فضلا عن أجزاء من الحديد وهي التي تفيد المدخن في الإقلاع عن التدخين، لافتا إلى أن الشخص الذي يرغب في الإقلاع عن التدخين يجب أن يكون لديه الإرادة على ذلك، وتلك الفواكه تساعده على ذلك ولكنها ليست كافية وحدها.


 

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