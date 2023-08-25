بسبب ارتفاع أسعارها.. هجوم على سيارة سجائر وسرقة ما فيها.. فيديو

رصدت قناة العربية، مقطع فيديو لسرقة سيارة أحد شركات السجائر في الشارع علنا في وضح النهار، وذلك في ظل أزمة غلاء أسعار السجائر التي تعاني منها عدة محافظات في مصر في الفترة الحالية، بسبب جشع التجار وتخزينها لديهم لبيعها بأعلى سعر ممكن.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبرى في مصر بسبب أسعار السجائر، إذ استغل بعض التجار الفرصة، وقاموا بتخزين السجائر ومنع نزولها في الأسواق من أجل بيعها بأعلى سعر ممكن، حتى وصلت أسعار السجائر لضعف سعرها الأصلي أو أكثر، وسط حالة من الغضب بين المواطنين المدخنين بسبب هذا الأمر.

ونشرت قناة العربية، مقطع فيديو من داخل مدينة كفر الجزار بمحافظة القليوبية، لهجوم الأهالي على أحد السيارات التابعة لأحد شركات السجائر والمعبئة بكميات كبيرة من السجائر، وسط سرقة ونهب من الأهالي للسجائر المتواجدة داخل السيارة

وظهر في مقطع الفيديو عدد من الشباب وهم يحملون كميات كبيرة من السجائر ويهربون بها في وضح النهار، وسط ازدحام شديد في الطريق، دون أن يتدخل أحد لمنع الناس من سرقة ونهب السيارة.

https://youtube.com/shorts/0R07nXGRURk?si=dkq5i7q-LoIzxlZk

ضبط كميات من السجائر المحجوبة عن التداول لبيعها بأسعار زائدة في البحيرة

في سياق منفصل، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار الحملات على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية بمركزى الدلنجات والرحمانية أسفرت عن :-

وأسفرت الحملات عن ضبط تاجر تصرف في 4100 علبه سجائر وذلك بإخفائها وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه، و1000 علبه سجائر بعدد 7 محلات تجاريه وعدد من محلات السوبر ماركت قام أصحابها بالامتناع عن بيع السجاير وآخرى لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وجرى التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء رغبة بعض التجار في استغلال الأمر، من أجل التربح من رفع أسعار السجائر على المواطنين في الفترة الحالية، وسط محاولات من الجهات الرقابية في العمل على ضبط الأسعار في الأسواق من جديد.