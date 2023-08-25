ضبط كميات من السجائر المحجوبة عن التداول لبيعها بأسعار زائدة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار الحملات على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية بمركزى الدلنجات والرحمانية أسفرت عن :-

وأسفرت الحملات عن ضبط تاجر تصرف في 4100 علبه سجائر وذلك بإخفائها وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه، و1000 علبه سجائر بعدد 7 محلات تجاريه وعدد من محلات السوبر ماركت قام أصحابها بالامتناع عن بيع السجاير وآخرى لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وجرى التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.