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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

 قامت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع  الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية أحمد عرابي تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 268 حالة بمختلف التخصصات  باطنة و أطفال و نساء و أسنان و مشورة و وسائل تنظيم الأسرة.

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وبقطاع الطب البيطري تم تقديم خدمات بيطرية ( رش - تجريع ) لعدد 500 رأس ماشية بالإضافة إلى توزيع 50 أسطوانة غاز بسعر المستودع ومشاركة قطاع الثقافة بعقد ورشة خرز.

كما تم عقد ندوات تثقيفية حول ( تنظيم الأسرة في الاسلام -  ختان الاناث - كيفية معرفة أختام الذبائح وكيفية التعامل مع الطيور المنزلية)

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة تنظيم قافلة سكانية شاملة خدمات طبية دون ترخيص قافلة سكانية قافلة سكانية شاملة وحدة السكان وسائل تنظيم الأسرة

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