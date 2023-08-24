تموين البحيرة.. ضبط 120 أسطوانة غاز كبيرة مملوءة داخل مصنع بدون ترخيص

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية .

اسفرت بمركز أبوحمص تم ضبط 50 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم و40 كرتونة مقرمشات مجهولى المصدر و 3 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 120 أسطوانة غاز كبيرة مملوءة داخل أحد مصانع الطوب ويستخدم فى غير الأغراض المخصص لها.

هذا وشددت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من الممارسات غير القانونية واستغلال المواطنين والاحتكار أو التربح غير القانوني من الإتجار بالسلع التموينية.