بينهما شقيقان .. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

بينهما شقيقان إصابة 3 أشخاص بجروح و كسور متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى فى التليتوار عند كوبرى ٤٥ إتجاة رشيد ، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكى في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بنطاق دائرة شرطة المركز وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «فاتن مصطفى احمد 70 عاماً ، و لطفي حافظ الخياط 72 عاماً ، و ماجده حافظ الخياط69 عاماً جميعهم مقيمين بمحافظة الأسكندريه.

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.