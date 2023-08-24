5 ساعات كاملة من الرعب.. القصة الكاملة لحريق مصنع كرتون بالبحيرة|صور وفيديو

شهدت محافظة البحيرة حريقا هائلا اندلع بمصنع كرتون و تصاعدت الأدخنة و النيران بشكل كثيف على مدار 5 ساعات متواصلة تحاول من خلالهم قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

حيث قال شهود عيان أن تصاعدت الأدخنة من شرفات المصنع، وحاول العمال السيطرة على النيران ولكن فشلوا وتم إبلاغ الحماية المدنية.

و قال أحد أهالى المنطقة أن أثارتهم حالة من الرعب و قد شاركوا في عملية إخماد النيران بالتعاون مع سيارات الإطفاء.

فيديو الحريق :



حيث تبين من التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخمادة وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالات اختناق ونقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة

حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة

حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة

حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة

و قد ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوى، بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع وفيات.



وجارى أعمال التبريد تحت إشراف اللواء محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، إذ وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاءالنيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة الموقع.