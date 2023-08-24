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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 ساعات كاملة من الرعب.. القصة الكاملة لحريق مصنع كرتون بالبحيرة|صور وفيديو

حريق مصنع الكرتون
حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة حريقا هائلا اندلع بمصنع كرتون و تصاعدت الأدخنة و النيران بشكل كثيف على مدار 5 ساعات متواصلة تحاول من خلالهم قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

حيث قال شهود عيان أن تصاعدت الأدخنة من شرفات المصنع، وحاول العمال السيطرة على النيران ولكن فشلوا وتم إبلاغ الحماية المدنية.

و قال أحد أهالى المنطقة أن أثارتهم حالة من  الرعب و قد  شاركوا في عملية إخماد النيران بالتعاون مع سيارات الإطفاء.

فيديو الحريق :


حيث تبين من التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخمادة وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالات اختناق ونقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة
حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة
حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة
حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة

و قد ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوى، بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع وفيات.

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منظر مرعب .. شاهد اللقطات الأولى من حريق مصنع كرتون بالبحيرة

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بالصور.. السيطرة على حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة «إصابة 13 شخصاً»


وجارى أعمال التبريد تحت إشراف اللواء محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، إذ وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاءالنيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة الموقع.

البحيرة السيطرة على حريق اندلاع حريق حريق هائل اندلع ماس كهربائي مصنع كارتون

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5 ساعات كاملة من الرعب.. القصة الكاملة لحريق مصنع كرتون بالبحيرة|صور وفيديو

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