إيلون ماسك يطلق برنامج الدردشة الآلي Grok لمنافسة ChatGPT 

كشفت شركة xAI الناشئة والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن إطلاق برنامج الدردشة الآلي الجديد "Grok" والمنافس لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المملوكة لشركة OpenAI.

ويتمتع برنامج الدردشة الآلي Grok، بـ "إمكانية الوصول في الوقت الفعلي" إلى المعلومات من منصة X مما يمنحها ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى، والتي اعتمدت إلى حد كبير على الأرشيفات القديمة لبيانات الإنترنت، حسبما قال ماسك في منشور له.

وأضاف ماسك أن برنامج الدردشة الآلي "يحب السخرية" ويستجيب "بالقليل من الفكاهة"، على أمل منح مزيد من الصفات الشخصية لـ Grok، فرصة للتميز في سوق مزدحمة بشكل متزايد، وفقًا لـ صحيفة فاينانشال تايمز.

وفي وقت سابق، قالت شركة xAI عندما أعلنت عن إصدار تجريبي تحت الاختبار من برنامج الدردشة الآلي Grok، بأنه "سوف يجيب أيضًا على الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى".

ويمكن لمستخدمي X التقدم في الوقت الحالي لتجربة تطبيق Grok، الذي سيكون متاحًا للمشتركين في خدمة "+Premium" الجديدة للتطبيق، بتكلفة حوالي 16 دولارًا شهريًا، بعد استكمال فترة اختبار غير محددة.