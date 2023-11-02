ChatGPT متاح أخيرا في مصر.. مجاني تماما وطريقة التحميل هنا

أصبح تطبيق الدردشة ChatGPT متاح الآن للمستخدمين في مصر، سواء عبر الويب أو على منصات أندرويد وآيفون، يمكن للمستخدمين في مصر الآن تنزيل التطبيق بسهولة من Google Play وApp Store بعد أن كان غير متاح للتسجيل فيه في مصر سابقًا.





تعتبر ChatGPT روبوت محادثة يعمل بذكاء اصطناعي ولديه تأثير كبير في مختلف جوانب الحياة، يستخدم في استعداد الأشخاص لمقابلات العمل ومساعدة الصحفيين في كتابة القصص وتحسين أداء الأطفال في حل واجباتهم المدرسية.





تم تدريب ChatGPT على كمية ضخمة من النصوص الموجودة على الإنترنت، ويمكنه تقديم ردود شبيهة بالبشر بشأن أي موضوع تقريبًا.





وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستستثمر مليارات الدولارات على مدى سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توسيع شراكتها مع شركة OpenAI، المطورة لبرنامج الدردشة ChatGPT.



تم إطلاق ChatGPT كنموذج دردشة أولي في نوفمبر 2022، وهو يستند إلى عائلة GPT-3.5 من OpenAI، وتم تحسينه باستخدام تقنيات التعلم بالإشراف والتقوية. سرعان ما لفتت انتباه الناس بفضل ردودها المفصلة وإجاباتها الشاملة في مجالات المعرفة المتنوعة.