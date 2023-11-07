عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قصة شركة تنوي الحكومة تأسيسها للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار.. التفاصيل كاملة

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة سها جندي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في تقديم الخدمات والمبادرات التي تهدف لربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم الأم، ومن بينها مساعي الحكومة لتأسيس شركة المصريين المغتربين للاستثمار في مصر برأسمال مرخص مليار دولار.

وزيرة الهجرة: بدء إجراءات تأسيس شركة المصريين بالخارج برأسمال مليار دولار
وزيرة الهجرة

تأسيس شركة المصريين المغتربين

ومن جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة شؤون الهجرة والمصريين في الخارج إنه تم البدء في الإجراءات القانونية لتأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار في مصر برأسمال مرخص مليار دولار.

وأضافت جندي خلال مؤتمر قمة مصر الثانية لحلول الأعمال تحت شعار سد الفجوة، أنه تم الاتفاق على أن يشكل 10 من كبار رجال الأعمال المصريين المغتربين نواة هذه الشركة القابضة والتي سيتبعها شركات فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق مع جهات الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي ومجلس النواب المصري وهيئة الاستثمار المصرية لتأسيس هذه الشركة.

txt

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

txt

4 مليارات دولار لإنعاش خزينة الدولة.. طرح سندات دولية جديدة

وشددت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج على أن هذه الشركة لن تكون شركة حكومية وإنما شركة قطاع خاص للاستثمار في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والزراعة.

وذكرت أن الهدف من الشركة هو تعبئة مدخرات المصريين المغتربين للاستثمار في بلدهم الأم، فضلا عن أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تخصيص نسبة من الشركات المطروحة ببرنامج الطروحات للمصريين في الخارج.

وتعمل وزارة الهجرة على تشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار فى مصر، قالت الوزيرة أن الوزارة حريصة على دعوة المستثمرين المصريين فى الخارج للاستثمار في مصر من خلال اللقاءات التى تعقدها الوزارة بشكل دورى معهم عبر زوم لاستعراض فرص الاستثمار والمزايا التى تقدمها الدولة للراغبين فى الاستثمار فى مصر من محفزات من شأنها دعم مناخ الاستثمار، فضلا عن العمل من خلال اجتماعات مباشرة وعرض فيديوهات لمستثمرين يعرضون تجاربهم الناجحة للاستثمار فى مصر تحت عنوان "لماذا تستثمر فى مصر".

هذه أعداد المشتركين في أول تأمين على المصريين بالخارج خلال شهر
المصريين بالخارج

ماذا قدمت الدولة للمصريين بالخارج؟

  1. إطلاق وزارة الهجرة
  2. مؤتمرات "مصر تستطيع"
  3. تدشين مؤسسة مصر تستطيع
  4. مكافحة الهجرة غير الشرعية
  5. المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
  6. مبادرة إحياء الجذور
  7. ملتقيات الجيلين الثاني والثالث
  8. المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية
  9. الاستفادة من القوى الناعمة والربط بين المصريين بالداخل والخارج
  10. خدمات مقدمة للمصريين بالخارج
  11. إصدار مجلة مصر معاك
  12. مبادرة اتكلم مصري
  13. تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج
  14. حملة "مفيش زي مصر" لترويج السياحة
  15. توقيع بروتوكولات لخدمة المصريين في الخارج
  16. استقبال شكاوى المصريين بالخارج
  17. عملت الدولة على حل العديد من مشكلات المصريين بالخارج والتي كان أبرزها:
  • حل أزمة بين 3 صيادين مصريين ومؤسسة سعودية للاستيراد.
  • إنهاء إجراءات 120 طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة
  • إنهاء موقف مصريين محتجزين بأوغندا حيث تم ترحيل 14 مصريا الى القاهرة .
  • نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، إلى محافظاتهم بالصعيد خاصة مطار سوهاج والأقصر.
  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.
  • فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
  • استقبال الطالب المصري بأوكرانيا (أ.أ.م.ع) الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية.
  • التواصل مع المواطن المصري (ح.س)، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، فور العلم بالحادث للاطمئنان عليه وعلى أسرته.
  • حل شكاوى عدد من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، لعدم قبول أبنائهم بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالإمارات.
  • متابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، لتكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.
    - التعاون مع وزارة الدفاع وزيادة اللجان القضائية التجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج.

18. اعادة المصريين العالقين بسبب جائحة كورونا

19.  حملة "احنا في ظهرك" و "خلينا سند لبعض"

20. مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.

ومن جانبه، قال محمد صلاح، مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إن الدولة تسعى إلى تعزيز التواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ومناقشة القضايا التي تؤثر على المصريين في الخارج، ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصريين في الخارج يستثمرون في مصر من خلال العديد من الطرق، مثل شراء العقارات، وإنشاء الشركات، وضخ الأموال في المشاريع الخيرية، كما يرسل المصريون في الخارج تحويلات مالية كبيرة إلى أقاربهم في مصر، وتقدر قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون في الخارج إلى مصر كل عام بنحو 25 مليار دولار وربما يزيد المبلغ عن ذلك.

txt

100 ألف طن.. إجراءات جديدة من الدولة تقضي على أزمة السكر بالكامل

txt

خيرات نوفمبر قادمة.. عودة الغاز بمعدلاته الطبيعية لمصانع "أبو قير للأسمدة"

وأشار صلاح، إلى أن المصريين في الخارج يروجون لمصر كوجهة سياحية من خلال نشر المعلومات عن مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة مصر بأنفسهم، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم لزيارة مصر.

المصريين بالخارج المغتربين المصريين المغتربين شركة المصريين المغتربين شركة المصريين بالخارج للاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية 2024

المالية تعلن عن تسهيلات جديدة في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

مد فترة السداد ومنح حق الاسترداد.. 6 مميزات بقانون سيارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

شكري يلتقي أمين سر حركة فتح بالقاهرة للتباحث حول الحرب في غزة|صور

شاهد ..لحظة خروج مواطن من تحت الأنقاض.. وناج آخر يتحدى وزير القنبلة النووية

برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر بشأن غزة

انخفاض ملحوظ لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 - 11- 2023

تبدأ بـ 31 جنيها.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

القنبلة الذرية آخر حلول نتنياهو في غزة.. هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ