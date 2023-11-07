قصة شركة تنوي الحكومة تأسيسها للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار.. التفاصيل كاملة

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة سها جندي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في تقديم الخدمات والمبادرات التي تهدف لربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم الأم، ومن بينها مساعي الحكومة لتأسيس شركة المصريين المغتربين للاستثمار في مصر برأسمال مرخص مليار دولار.

وزيرة الهجرة

تأسيس شركة المصريين المغتربين

ومن جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة شؤون الهجرة والمصريين في الخارج إنه تم البدء في الإجراءات القانونية لتأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار في مصر برأسمال مرخص مليار دولار.

وأضافت جندي خلال مؤتمر قمة مصر الثانية لحلول الأعمال تحت شعار سد الفجوة، أنه تم الاتفاق على أن يشكل 10 من كبار رجال الأعمال المصريين المغتربين نواة هذه الشركة القابضة والتي سيتبعها شركات فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق مع جهات الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي ومجلس النواب المصري وهيئة الاستثمار المصرية لتأسيس هذه الشركة.

وشددت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج على أن هذه الشركة لن تكون شركة حكومية وإنما شركة قطاع خاص للاستثمار في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والزراعة.

وذكرت أن الهدف من الشركة هو تعبئة مدخرات المصريين المغتربين للاستثمار في بلدهم الأم، فضلا عن أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تخصيص نسبة من الشركات المطروحة ببرنامج الطروحات للمصريين في الخارج.

وتعمل وزارة الهجرة على تشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار فى مصر، قالت الوزيرة أن الوزارة حريصة على دعوة المستثمرين المصريين فى الخارج للاستثمار في مصر من خلال اللقاءات التى تعقدها الوزارة بشكل دورى معهم عبر زوم لاستعراض فرص الاستثمار والمزايا التى تقدمها الدولة للراغبين فى الاستثمار فى مصر من محفزات من شأنها دعم مناخ الاستثمار، فضلا عن العمل من خلال اجتماعات مباشرة وعرض فيديوهات لمستثمرين يعرضون تجاربهم الناجحة للاستثمار فى مصر تحت عنوان "لماذا تستثمر فى مصر".

المصريين بالخارج

ماذا قدمت الدولة للمصريين بالخارج؟

إطلاق وزارة الهجرة مؤتمرات "مصر تستطيع" تدشين مؤسسة مصر تستطيع مكافحة الهجرة غير الشرعية المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" مبادرة إحياء الجذور ملتقيات الجيلين الثاني والثالث المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية الاستفادة من القوى الناعمة والربط بين المصريين بالداخل والخارج خدمات مقدمة للمصريين بالخارج إصدار مجلة مصر معاك مبادرة اتكلم مصري تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج حملة "مفيش زي مصر" لترويج السياحة توقيع بروتوكولات لخدمة المصريين في الخارج استقبال شكاوى المصريين بالخارج عملت الدولة على حل العديد من مشكلات المصريين بالخارج والتي كان أبرزها:

حل أزمة بين 3 صيادين مصريين ومؤسسة سعودية للاستيراد.

إنهاء إجراءات 120 طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة

إنهاء موقف مصريين محتجزين بأوغندا حيث تم ترحيل 14 مصريا الى القاهرة .

نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، إلى محافظاتهم بالصعيد خاصة مطار سوهاج والأقصر.

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

استقبال الطالب المصري بأوكرانيا (أ.أ.م.ع) الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية.

التواصل مع المواطن المصري (ح.س)، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، فور العلم بالحادث للاطمئنان عليه وعلى أسرته.

حل شكاوى عدد من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، لعدم قبول أبنائهم بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالإمارات.

متابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، لتكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

- التعاون مع وزارة الدفاع وزيادة اللجان القضائية التجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج.

18. اعادة المصريين العالقين بسبب جائحة كورونا

19. حملة "احنا في ظهرك" و "خلينا سند لبعض"

20. مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.

ومن جانبه، قال محمد صلاح، مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إن الدولة تسعى إلى تعزيز التواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ومناقشة القضايا التي تؤثر على المصريين في الخارج، ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصريين في الخارج يستثمرون في مصر من خلال العديد من الطرق، مثل شراء العقارات، وإنشاء الشركات، وضخ الأموال في المشاريع الخيرية، كما يرسل المصريون في الخارج تحويلات مالية كبيرة إلى أقاربهم في مصر، وتقدر قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون في الخارج إلى مصر كل عام بنحو 25 مليار دولار وربما يزيد المبلغ عن ذلك.

وأشار صلاح، إلى أن المصريين في الخارج يروجون لمصر كوجهة سياحية من خلال نشر المعلومات عن مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة مصر بأنفسهم، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم لزيارة مصر.