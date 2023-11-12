مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس|أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 12-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم.

القاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12 نوفمبر

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 12 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 21

الإسكندرية 28 - 21

الإسماعيلية 29 - 20

الغردقة 33-22

أسوان 36 - 24

سوهاج 34 - 21

المنيا 30 - 19

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2960 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2590 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2220 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20720 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12 نوفمبر| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم، الأحد 12 نوفمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.07 جنيه للبيع، و32.96 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.93 جنيه للبيع، و37.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.16 جنيه للبيع، و99.82 جنيه للشراء.