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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد دخول 99 مليار دولار خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن في البنوك

صدى البلد

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، من أهم ما يبحث عنه الملايين يوميا، خاصة سعر العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد بيان حكومي كشف عن الحصيلة الدولارية التي دخلت خزينة الدولة خلال العام المالي 2022/2023.

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي..اعرف سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

99 مليار دولار 

وبحسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد.

وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%.

الدولار 

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

وكشف البنك المركزي في بيان رسمي الاحد الماضي، عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري بلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي  خلال شهر نحو 131 مليون دولار.

وفي يوم الخميس الماضي  2 نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، حيث استقر سعر الأمريكي منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد على 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

الدولار 

سعر الدولار في السوق السوداء

ويرغب البعض في معرفة  سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراجع بقوة بعد قرار البنك المركزي، حيث فتح البنك فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل عدة أيام وكذلك اعلان ارتفاع الاحتياطي.

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث البعض عن  سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراجع بقوة بعد قرار البنك المركزي، حيث فتح البنك فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل عدة أيام وكذلك اعلان ارتفاع الاحتياطي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
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