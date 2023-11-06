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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

الدولار
الدولار

يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد بيان البنك المركزي المصري أمس.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الآلاف أيضا بالبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.

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سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

ماذا حدث في سعر الدولار ببنوك مصر اليوم؟

واستقر سعر العملة الخضراء منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد على 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

الدولار

بيان البنك المركزي

وكشف البنك المركزي بيان رسمي أمس ،عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري بلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي  خلال شهر نحو 131 مليون دولار.

وفي يوم الخميس الماضي  2 نوفمبر ، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبينك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث البعض عن  سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراجع بقوة بعد قرار البنك المركزي، حيث فتح البنك فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل عدة أيام.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

كم سعر الدولار في البنك الاهلي المصري اليوم؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

مؤشر الدولار 

ارتفع سعر الأخضر عالميًا؛ بشكل طفيف ، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 105.11 نقطة بحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش بعد 105.07 نقطة ، فيما سجل بعد 106.59 قبل 3 أيام ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.

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