لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس، 2 نوفمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وكانت 5 من 8 بنوك استثمارية، توقعت أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه السابع لعام 2023 أمس الخميس، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وعدم لجوئه إلى هذه الخطوة.

https://www.youtube.com/watch?v=PPyCLhv5Za4

وكان المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما قام البنك بتحريك سعر الجنيه المصري.

وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، أن يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة بسبب عدم تغيّر كثير من المؤشرات الاقتصادية، فأرقام التضخم شبه مستقرة بحسب تصريحات لـ"الشرق"، فيما رأت "الأهلي فاروس" أن أسعار الفائدة ستبقى بدون تغيير.

وجاء هذا القرار على الرغم من استمرار التوقعات بزيادة الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

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