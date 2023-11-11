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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وباقي الأسبوع.

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم


وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض بشكل واضح، ولكننا البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم 21 ديسمبر.


وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: نحن مازلنا في النصف الأخير من الخريف، ولكننا سنشعر بانخفاض درجات الحرارة خلال تلك الفترة، متابعة: موجة ارتفاع درجات الحرارة انتهت.

وأوضحت أن الجو أصبح خريفي، مما سيعمل على انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، وانخفاض قيم درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر المواطنين 

ونوهت بأننا سنشهد بعض التقلبات الجوية مساء اليوم، حيث سيكون هناك أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية، والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وحذرت من تساقط الأمطار ، قائلة: الأمطار مستمرة معنا طوال الأسبوع وعلى معظم المحافظات.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

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