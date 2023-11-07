100 ألف طن.. إجراءات جديدة من الدولة تقضي على أزمة السكر بالكامل

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة لتوفير كميات كافية منه والسيطرة على أسعاره في ظل الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم وأثرت على كثير من السلع الأساسية ورفعت من أسعارها.

السكر

100 ألف طن سكر

وفي هذا الإطار، اشترت مصر 100 ألف طن تقريبًا من السكر الأبيض المكرر في ممارسة دولية أُغلقت أمس الأحد، واشترت الهيئة الكمية من واكالكس نيابة عن إي.دي آند إف مان ومن شركة صافولا مصر بمبلغ 780 دولارًا للطن شاملًا التكلفة والتأمين والشحن.

وسعت الهيئة لشراء السكر لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية. ويجب أن تسلم العروض في مصر بين 27 نوفمبر و15 ديسمبر بنظام الدفع عند الاستلام باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفقًا لـ "رويترز".

ويتعين أن يكون السكر المطلوب مخصصًا للاستخدام الآدمي وفي عبوات تزن كل منها 50 كيلو جرامًا.

ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، ستضخ في مخازنها يوميا ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوما لتصرف منافذ صرف السلع التموينية صرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على تلبية كافة الاحتياجات من السلع الغذائية وتوفيرها بشكل مستمر، مؤكدا أن صرف السلع التموينية بلغت نسبة 36% في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف كمال، أننا نشهد تزايدا في إقبال المواطنين حاملي البطاقات على صرف مستحقاتهم من السلع على بطاقات التموين، نظرًا كميات السلع الوفيرة التي وفرتها وزارة التموين من خلال مخازن الجملة لمخازن البقالين، للأسر المستحقة السلع المدعمة والبالغ عددهم 23 مليون أسرة مدرجة على سيستم منظومة الدعم التمويني، مؤكدا إتاحة سوق السلع حتى نهاية الشهر الجاري.

وتابع: الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

كما تلقى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الدكتور على المصيلحى، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً، وكشف التقرير الوارد حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض تصل النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأكد المصيلحي ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

السكر

‏المخزون الاستراتيجي للسكر

وأشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهاً بأن شهري يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الإستراتيجي من السكر أيضا.

ومن جانب آخر، قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إنه سيتم ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو جرام، مساء الإثنين، على منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى، وذلك في إطار مبادرة “خفض أسعار السلع” التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسع، ومقار الوحدات المحلية للقرى، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر، حتى يتسنى لجميع المواطنين الاستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار.

وفى هذه السطور، يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار السكر اليوم طبقًا لبوابة مجلس الوزراء، مع بداية ثالث أسبوع على انطلاق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، والتى تشمل 7 مجموعات سلع رئيسية، إذ بدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15% و25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، والتفتيش الدورى على الأسعار أسبوعيا بالأسواق المختلفة بالمحافظات، وجاءت اسعار تلك السلع كالتالي:

سعر كيلو الأرز المعبأ: 28.95 جنيه، بارتفاع 1.17 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ: 39.66 جنيه، بانخفاض 1.75 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ: 23.22 جنيه، بارتفاع 1.25 جنيه.

سعر لتر زيت عباد الشمس: 62.73 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

سعر كيلو السكر المعبأ: 31.87 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

سعر كيلو المكرونة المعبأة: 22.5 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ: 49.89 جنيه، بارتفاع 86 قرشا.

سعر لتر زيت الذرة كريستال: 78.3 جنيه، بارتفاع 2.6 جنيه.

ومن جانبه، قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن قرار الحكومة بتحريك سعر البنزين لن يؤثر على اسعار السلع الغذائية أو التموينية بالاسواق وذلك لان عمليات نقل البضائع لا تعتمد في المقام الاول على البنزين كوقود لسيارات النقل الخاصة بها ولكنها تعتمد على السولار.

وثمّن حسن قرار الرئيس السيسي بعدم تحريك اسعار السولار رغم الفجوة في الاسعار المحلية له والعالمية وذلك يدل على دراية الدولة المصرية واحساسها بالمواطن الذي يعانى في ظل معدلات التضخم العالية التي ادت إلى ارتفاع اسعار السلع والمنتجات المختلفة بالاسواق.

وعن أسعار السكر بالاسواق حاليا كشف حسن أن طن السكر تجاوز 35000 جنيه، رغم تاكيد الحكومة على توحيد سعر السكر في البورصة عند 27 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بالسكر، مضيفا أن ازمة السكر لم تحل من جذورها ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السكر امام المواطنين.

ويرى حسن أن الحل الامثل لأزمة السكر هو زيادة المعروض في الأسواق أمام المواطنين لتلبية معدلات الطلب المرتفعة.