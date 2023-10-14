عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد مبادرة التخفيض.. التموين تكشف عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وأماكن البيع

مبادرة خفض أسعار
مبادرة خفض أسعار السلع

تسعى الدولة لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، وتسعى وزارة التموين إلى التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تبيع السلع بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والتصدى لجشع التجار. 

وأطلقت الحكومة مباردة خفض أسعار السلع، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء التضخم وخلق حالة من التعاون والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لتعميق الصناعة الوطنية. 

مستجدات مباردة خفض أسعار السلع

و قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع الغذائية التي تشملها مبادرة مجلس الوزراء تشمل السلع الغذائية الأساسية والتي يستهلكها المواطن بشكل كبير وهي السكر والزيت الخليط والجبنة والفول والعدس والأرز والدواجن وبيض المائدة.

وأضاف بشاي- خلال تصريحات أمس، أن نسبة التخفيض للسلع التي تباع تحت مظلة المبادرة ستصل لنحو يتراوح ما بين 15 - 25%، وتتوقف نسبة التخفيض على جودة المنتج وتكلفة التعبئة والتغليف وعدة أمور أخرى على أساسها يتم التسعير لها، بحيث يضع في النهاية المُصنع أو المستورد السعر المناسب على السلعة المباعة.

وأوضح بشاي بأن سعر كيلو السكر أثناء فترة المبادرة سيبلغ ٢٧ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها، والأرز الكسر ٢٣ جنيهًا، ولتر الزيت الخليط ٤٠ جنيها، وكيلو الفول الصحيح المدمس ٢٠ جنيها، والعدس الأصفر وأبو جبة ٣٨ جنيهًا، أما منتجات الألبان والأجبان فستشهد تخفيض يصل إلى ١٨%، والدواجن بنسبة ١٥%.

وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء ستستمر لمدة 6 أشهر وهي ذات المدة التي كلف دولة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإعفاء السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج من الجمارك أو أية رسوم، ما يساهم في مساعدة الصناع والتجار على خفض الأسعار.

الفراخ والبيض والألبان.. التموين: خفض الأسعار في الأسواق السبت المقبل

تعرف على السلع التي تضمنتها مبادرة خفض الأسعار.. فيديو

ولفت رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن استجابة التجار للمبادرة كانت سريعة وقاطعة بالموافقة، والالتزام بالبيع حسب السعر المدون على السلع وذلك كما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن مبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار للسلع الأساسية سوف تشهد رقابة مشددة من قبل الجهات المنوط بها الرقابة على الأسواق، ويمكن للمواطنين الذين يجدون خروج أحد التجار على الالتزام بالتسعيرة المدونة التوجه بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.

خطوات الدولة لإنخفاض أسعار السلع 

وشدد بشاي على أن مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية سيكون في صالح المواطن والوطن حيث سيسهم في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما تعاني دول العالم إثر موجات انتشار فيروس كورونا السابقة والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق إنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، لافتا أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.

الحكومة : خفض الأسعار 25% | وإجراءات حادة ضد المتلاعبين .. فيديو

الزيت والسكر.. الغرف التجارية تكشف أسعار المنتجات في مبادرة خفض الأسعار.. فيديو

وأضاف مدبولي اتفقت مع وزير التنمية المحلية على وجود تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين فى 27 محافظة لرصد مدى الالتزام فى تطبيق هذه المبادرة. 

وأردف رئيس الوزراء : مبادرة خفض الأسعار أهم شيء لكسر التضخم وتبدأ الأسعار في النزول الثبات بعد كده.

وأشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين باستجابة رئيس الوزراء لنداءات الشارع والسعي لخفض أسعار السلع الغذائية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار 

وأضاف ابو صدام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، موضحًا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.

وأشار أبو صدام، إلى أن مبادرة مجلس الوزراء تشمل السلع الغذائية الأساسية والتي يستهلكها المواطن بشكل كبير وهي السكر والزيت الخليط والجبنة والفول والعدس والأرز والدواجن وبيض المائدة.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار في 10 سلع أساسية من 15٪ إلى 25٪. 

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية- خلال تصريحات له، أن التضخم سينخفض بشكل كبير في الدولة خلال 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن هذه السلع متوفرة في منافذ الدولة، والمنافذ غير التابعة للدولة، وفي الأسواق.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة قررت إعادة النظر في مدخلات الإنتاج للمنتجات القادمة من الخارج وفي الجمارك.

 محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم

من جانبه، أكد المستشار سامح الخشن المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، تأتي بسبب محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم، خاصة في السلع الإستراتيجية.

وأضاف سامح الخشن خلال مداخلة هاتفية- خلال تصريحات له، أن مبادرة الحكومة تهدف لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%، وأشار إلى أن الهدف متوسط الأجل من المبادرة هو تعميق الصناعة المصرية، وأستبدال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية، لافتاً إلى أنه سوف يتم العمل على خفض أسعار السلع بأليات سريعة.

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمنتجين، أسعار البيض والدواجن في مبادرة خفض الأسعار، حيث أكد المشاركة في توفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار في متناول المستهلك العادي ابتداء من غدًا الأحد 15 أكتوبر 2023، وجاءت أسعار الدواجن والبيض في المبادرة ليكون سعر بيض المائدة 115 جنيها للطبق، و65 جنيها للكيلو فراخ تسمين حية.

وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه بناء على أسعار مدخلات الإنتاج الحالية تقرر تحديد أسعار بيع الدواجن والبيض، على أن يتم مراجعة الأسعار خلال شهر، وحدد سعر طبيق البيض للمزرعة أو المجزر 115 جنيها للطبق، وسعر البيع للمستهلك 125 جنيها بدلا من 150 جنيها، أما سعر فراخ التسمين الحية الكيلو 65 جنيها سعر المزراعة/ المجزر، أما السعر للمستهلك 73 جنيها بدلا من 80 جنيها.

وسعر الفراج المجمدة 100 جنيه للكيلو سعر المزراعة / المجزر، أما السعر للمستهلك 105 جنيهات للكيلو بدلًا من 130 جنيها.

وطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن تتولي الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار بيع المستهلك الموضحة وإلزام المزارع الحكومية وسلاسل التوزيع بالتزام بهذه الأسعار وذلك لتخفيف العبء على المستهلك.

السلع وزارة التموين مباردة خفض أسعار السلع مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خفض الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

موضوعات متعلقة

توجيهات رئاسية.. مدبولي: تقرير أسبوعي عن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

موعد التطبيق ونسبة التخفيض|التفاصيل الكاملة لـ مبادرة خفض أسعار السلع

غرفة صناعة الحبوب: خفض أسعار السلع والدواجن بما يصل لـ25% يخفف حدة تأثير التضخم

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.. وجنود الاحتلال تهرب.. فيديو

وزير الخارجية التركي: أنقرة تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

الخارجية التركية: مهتمون بدور مصر في القضية الفلسطينية

قافلة مؤسسة أبو العينين تواصل طريقها إلى الشعب الفلسطيني| صور

المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين

محلل مالي وجيوسياسي: حرب إسرائيل مع حماس تضر بالاقتصاد العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ