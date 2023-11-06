التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجي

‏ تلقى على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً ، وكشف التقرير الوارد حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثان من الشهر الجاري.

وأكد ‏"المصيلحى"، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار وزير التموين إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً أن شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ، بأن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

وأوضح أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.