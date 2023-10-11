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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السكر
السكر

تراجع سعر السكر بشكل غير مسبوق اليوم، بعد ما سجّل ارتفاعات غير مبررة الأيام السابقة ووصل إلى نحو 40 جنيهًا أو يزيد  لبعض الأنواع.

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تراجع أسعار السكر 

وتراجع سعر السكر ليسجّل الباكت من السكر الذي يضم 10 أكياس ، بوزن 10 كيلوجرامات نحو 29 جنيهًا بعد ما سجّل 315 جنيهًا فقط أمس الأول بعد ما سجّل 380 جنيها قبل أيام، وهو التراجع الأكبر الذي شهده سعر السكر خلال الأيام القليلة الماضية.

السكر 

200 ألف طن

وكانت  الحكومة كشفت عن قرارا عاجلا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.

وبحسب بيان رسمي ، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

7 سلع أساسية 

يأتي ذلك بعد مؤتمر رئيس الوزراء أمس الأول الاثنين، والذ قال فيه الدكتور مصطفى مدبولي، إن جزءًا من مشكلة ارتفاع الأسعار  للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % .

السكر 

وتشمل قائمة السلع " السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وكشف مدبولي أن التخفيض بدأ منذ الأحد الماضي وبحد أقصى تنفيذه السبت القادم مشددا على ضرورة كتابة الحد الأقصى للسلع بمنافذ البيع.

انخفاض أسعار الدواجن

وببن رئيس الوزراء انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة 15 % اعتبارًا من السبت المقبل، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع الجهات المعنية لخفض المنتجات الأساسية بواقع 15 - 20 %.

وفي بيان أمس للحكومة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وما يتم اتخاذه من إجراءات، توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.

وفي هذا الصدد كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

قطاع خاص وطني

وجدد رئيس الوزراء، خلال حديثه، توجيه الشكر لمختلف الجهات من صناع وتجار وقطاع خاص وطني، لمساهمتهم في تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها.

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