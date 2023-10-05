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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ20 جنيها.. التموين تزف بشرى بشأن سعر السكر بمعارض أهلا مدارس

صدى البلد

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك 65 مليون مواطن يصرفون السكر بالمجان على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه، لافتا إلى أن "السكر متوافر في الأسواق.

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وأضاف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: "هناك معارض على المستوى الجمهورية، ومعارض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة يتوافر فيها السكر بسعر 20 جنيها وكيلو الأرز بـ20 جنيها".

وأشار هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن "السكر يتوافر في معارض أهلا مدارس بسعر 20 جنيها"، مؤكدا: "لا يوجد أي نقص في السكر بالأسواق وهناك يكفي شعب مصر وضيوف شعب مصر".

وتابع هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: "هناك العديد من السلع الغذائية تتوافر في معارض أهلا مدارس، ومنها السكر والدقيق والأرز وأيضا الزيت بسعر 40 جنيها".

 

وينشر موقع صدى البلد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.

 تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمات السلع المدعمة عبر 40 ألف منفذ تموين تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أنحاء الجمهورية.

 

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر أكتوبر كالتالي:

  • سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
  • زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.
  • الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيها.
  • المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.
  • المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.
  • اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
  • الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.
  • المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.
  • التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيها.
  • الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.
  • الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيها.
  • الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
  • الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.
  • المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.
  • العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.
  • الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
  • کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
  • البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
  • البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
  • الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
  • الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
  • البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
  • صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
  • صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.
  • مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.
  • مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.
  • کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
  • القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.
  • علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
  • بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
  • البسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.
  • الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

وقال وزير التموين في تصريحات صحفية، إن قيمة دعم الفرد 50 جنيها، يمكن بها صرف زجاجة زيت بسعر 30 جنيها، وكيس سكر بسعر 12.5 جنيه، كما يمكن استكمال باقي مبلغ الدعم من باقي السلع مثل كيس المكرونة.

ويصل عدد المستفيدين من الدعم إلى 64 مليون مواطن، ويمكنهم الحصول على 32 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع، ما بين منافذ مشروع «جمعيتى» وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية

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