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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منحة المولد النبوي.. طرح علبة حلاوة على بطاقة التموين

صدى البلد

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح حلاوة المولد على بطاقات التموين ضمن المقررات المتاحة على فارق نقاط الخبز حيث يمكن للمستفيدين من بطاقات التموين الحصول على علبة حلاوة مولد خلال صرف مقررات فارق نقاط الخبز.

أسعار حلوى المولد بتخفيضات 25%

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية 

سعر علبة حلاوة المولد وزن 1 كيلو جرام

سعر العلبة الكيلو 85 جنيها، وعلبة وزن كيلو جرام لوكس سعرها 100 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو جرام

سعر علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس مبلغ 200 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام

سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام سادة لوكس 350 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام

سعر علبة وزن 5 كيلو جرام سادة لوكس 600 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو جرام فاخرة

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات 300 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام فاخرة

سعر علبة وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات حاليًا 450 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام فاخرة

سعر علبة وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات 750 جنيهًا.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء فارق نقاط الخبز مؤكدة استمرار احتساب فارق نقاط الخبز للمواطنين الذي يرشدون استهلاك الخبز ليحصلوا على سلع مقابل ترشيد الخبز.

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حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

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