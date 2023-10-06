الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

رصدت الحكومة ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اضطر الحكومة لعقد اجتماع عاجل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

موضوعات متعلقة:



وجاء الاجتماع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

انخفاض أسعار السلع الأساسية

وقال رئيس الوزراء في الاجتماع الذي انعقد قبل يومين، : "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

أسعار السلع الأساسية

وخلال الاجتماع، أعلنت الحكومة انه تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

وعلق الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على المبادرة مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الأسعار مسبب ومبرر ولكنه غير مقبول.

خلية ن حل

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد، أنه تم تنظيم مبادرات مثل أهلا مدارس لتوفير السلع بأسعار مخفضة ولكنها لم تعد كافية، مؤكدا أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.

السلع

واستطرد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الجميع سيكون خلية نحل خلال أيام الإجازة لتطبيق خفض الأسعار بقيم يشعر بها المواطن.

موعد انخفاض أسعار السلع

وأوضح عز أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

السكر والأرز

وأضاف أنه لن يتأخر القطاع الخاص عن أبناء الوطن، لافتا إلى أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض.