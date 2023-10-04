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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: استمرار وجود مخزون من كافة السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

صدى البلد

ثمن  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود التي تمت لإنجاح  "مؤتمر حكاية وطن "بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أن المشروعات التي تم عرضها تؤكد الإنجاز الكبير في كافة المجالات.

 

كما أن حرص الرئيس السيسي علي التعقيب خلال استعراض الإنجازات يؤكد مدي الاهتمام بمتابعة كافة المشروعات المتعلقة بحياة المواطن، ويتابع الرئيس بشكل مستمر الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وسبق ووجه سيادته بضرورة استمرار وجود مخزون من كافة السلع الأساسية تكفي 6 أشهر.

 

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وأضاف المصيلحي أن مؤتمر "حكاية وطن " تميز بالشفافية والمصارحة مع المواطن فهو كشف حساب عن ما أنجزته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتي يكون لدي المواطن الوعي الكامل بما تم تحقيقه علي أرض الواقع من مشروعات في مختلف قطاعات الدولة المختلفة، حيث قدم المؤتمر ما شهدته مصر من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة تمت في وقت قياسي،  كما أكد مؤتمر "حكاية وطن" حرص الدولة المصرية علي تفعيل المشاركة المجتمعية والمصارحة والشفافية وتعزيز الحوار الوطني، بالإضافة الي استعراض جهود الحكومة خلال الفترة الماضية،  مؤكدًا أن كلمة فخامة الرئيس السيسي خلال المؤتمر حملت العديد من الرسائل الهامة ورؤية الدولة في الفترة المقبلة.

التموين والتجارة الداخلية الحوار الوطني الدكتور علي المصيلحي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة المجتمعية حرص الدولة المصرية علي المصيلحي

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