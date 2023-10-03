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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد أبو اليزيد مشيدا بنجاح مؤتمر «حكاية وطن»: استعرض إنجازات الدولة بشفافية

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

أشاد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بمؤتمر "حكاية وطن" من حيث استعراض جهود الدولة والإنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية بشفافية وموضوعية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المؤتمر كان  بمثابة كشف حساب لما تم إنجازه بالأرقام حتى يكون لدى المواطن الوعي الكامل بما تحقق من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة في جميع قطاعات الدولة.

وقال "أبو اليزيد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يحرص على عرض جميع الجهود بكل شفافية، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها، حيث استعرض  المؤتمر جميع المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، وأيضا المشروعات الجاري تنفيذا حالياً، بالموازنات المخصصة لها، كما كشف المؤتمر التحديات وطرح العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين.

وأضاف أن مؤتمر "حكاية وطن" تميز بالمكاشفة، حيث استعرض ما قامت الدولة بتنفيذه على أرض الواقع، وأن الخطة التي تسير عليها حققت نجاحا وتنمية بمعدلات كبيرة، رغم التحديات التي بدأت تواجهها الدولة المصرية، كغيرها من الدول العالم بداية من عام 2020، وجائحة كورونا  ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. 

ولفت إلى أن الملفات التي ألقى مؤتمر "حكاية وطن" الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصري، وتعكس رؤية الدولة في التعامل مع الملفات بجدية، وأن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال ما تحقق من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، كما أن حرص الرئيس السيسي على التعقيب خلال استعراض الجهود يؤكد مدى اهتمامه وإلمامه بجميع الأمور، خاصة المتعلقة بحياة المواطن.

حكاية وطن أحمد أبو اليزيد جهود الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات غير مسبوقة

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