السلع التموينية: وصول 100 ألف طن سكر خام من البرازيل

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية وصول باخرتين إلى مصر محملتان بـ 100 ألف طن سكر خام، في إطار ممارسة دولية قامت بها؛ لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة.

وذكرت الهيئة - في بيان صادر عنها اليوم- أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

وأكدت الهيئة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل المقبل، مشيرة إلى أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير 2024 وموسم البنجر في فبراير من العام ذاته.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت منذ أيام، استيراد نحو 200 ألف طن سكر خام، موضحة أنه سيتم وصولها خلال الفترة المقبلة.