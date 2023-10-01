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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السلع التموينية: وصول 100 ألف طن سكر خام من البرازيل

السكر _صورة أرشيفية
السكر _صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية وصول باخرتين إلى مصر محملتان بـ 100 ألف طن سكر خام، في إطار ممارسة دولية قامت بها؛ لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة.

وذكرت الهيئة - في بيان صادر عنها اليوم- أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

 وأكدت الهيئة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل المقبل، مشيرة إلى أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير 2024 وموسم البنجر في فبراير من العام ذاته.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت منذ أيام، استيراد نحو 200 ألف طن سكر خام، موضحة أنه سيتم وصولها خلال الفترة المقبلة.

السكر الاحتياطي الاستراتيجي للسكر استيراد طن سكر خام السلع التموينية

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