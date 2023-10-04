عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار القمح ..غرفة صناعة الحبوب تطمئن المواطنين : جميع السلع متوفرة وتكفى لفترات طويلة

غرفة صناعة الحبوب
غرفة صناعة الحبوب

أكد  عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية  نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية وأيضا المشروع القومي للصوامع   للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم  .

وبحسب تصريحات صادرة عن “السلاموني” فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 الى 3.5 مليون طن بالإضافة إلى مليون طن في الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالي السعة التخزينية في الصوامع الى 4.5 مليون طن 

يجب التنفيذ .. غرفة صناعة الحبوب : بنفرح بقرارات الحكومة لدعم التصدير

أزمة تواجه المصدرين.. عضو غرفة صناعة الحبوب يكشف التفاصيل

وأكد أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي.

 

ويستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم أن  التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف  تتجاوز 90 قرشا الا ان الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن ، لافتا الى وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة التموين من كافة السلع الغذائية وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة .

 

وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأسيس البورصة المصرية للسلع وتداول الاقماح في البورصة أدى الى انخفاض سعر القمح  بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر القمح من 10 آلاف و300 جنيه للطن الى 11 الف جنيه ،على حسب نوعية وجودة  القمح ، بعدما كان سعر القمح يتراوح من 12500 الى 13000 جنيه.

 

وانخفض سعر الدقيق استخراج 72%  حيث يتراوح حاليا من 12 الف و800 جنيه الى 13 الف و500 جنيه للطن بعدما كان سعر الطن يتراوح من  15 الف و500 جنيه و17 ألف جنيه للطن ، كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر 72% وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك ، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأوضح "عبد الغفار السلامونى" انه على مدار السنوات الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  من خلال الجهات التابعة لها "الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المجمعات الاستهلاكية" في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية 

ويتم طرح السلع  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين ،وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات تتعلق بنقص السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .

 

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد الصناعات المصرية منظومة السلع التموينية إنتاج الخبز البلدي المدعم تخزين الأقماح مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

تطورات مثيرة في شكوى النادي المصري بشأن أزمة لاعِبَيه مع الزمالك

موضوعات متعلقة

غرفة صناعة الحبوب: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لأكثر من 5 أشهر

ترشيحاتنا

أفضل جامعة في العالم لعام 2024.. إكسفورد البريطانية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي

منها خفض أسعار السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات

الانتخابات الرئاسية 2024.. التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات

حارس الزمالك يصبح لاعبا.. ماذا فعل أوسوريو استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ