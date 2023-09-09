أزمة تواجه المصدرين.. عضو غرفة صناعة الحبوب يكشف التفاصيل

أكد كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الحكومة تقوم بسداد مستحقات المصدرين المتأخرة.

وقال كريم أبو غالي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "من المفترض تحديد نسب برنامج دعم الصادرات مع نهاية العام المالي، ولكن بعد نهاية العام المالي لا يتم إقرار النسب الجديدة لعدة شهور والمُصدر مش بيكون عارف النسبب الجديدة".

وأضاف كريم أبو غالي:" نرغب في مصلحة الدولة المصرية ولا نستهدف مصلحة شركات بعينها ".

وتابع كريم أبو غالي: "نسب برنامج دعم الصادرات التي كان من المفترض إقرارها في أول يوليو لم يتم إقرارها حتى الآن".

وأكمل كريم أبو غالي: "المصدر مش بيعرف نسبة المساندة التصديرية وبالتالي يتم رفض أسواق جديدة في مختلف القطاعات التصديرية".