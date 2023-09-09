غرفة صناعة الحبوب: زيادة الصادرات المصرية سلاح الخروج من الأزمة الاقتصادية

كشف كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال كريم أبو غالي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الصادرات المصرية لها أهمية كبيرة وتعتبر سلاحا للخروج من الأزمة الاقتصادية ".

وأضاف كريم أبو غالي: "لا بد من التركيز على زيادة معدل الصادرات المصرية إلى الخارج ".

وتابع كريم أبو غالي:" الرئيس السيسي وجه بزيادة قيمة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار لتغطية فجوة عجز الميزان التجاري ".

ولفت كريم أبو غالي:" الحكومة لديها برنامج دعم الصادرات الذي أدى إلى زيادة نسبة التصدير وتم التغلب على متأخرات المصدرين وتم ضخ أكثر من 40 مليار جنيه للإيفاء بمستحقات المصدرين ".