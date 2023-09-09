غرفة صناعة الحبوب: لا سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية إلا بهذه الطريقة

أكد كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه هناك أزمة اقتصادية في مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال كريم أبو غالي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هناك أمل كبير للخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر ".

وأضاف كريم أبو غالي:" لا سبيل للخروج من الازمة الاقتصادية إلا من خلال تطوير ملف الصناعة وزيادة حجم الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات ".

وتابع كريم أبو غالي:" في عام 2022 كانت التدفقات النقدية الدولارية 105 مليار دولار، وسجلت الصادرات المصرية 44.7 مليار دولار، والسياحة التي سجلت 12.2 مليار دولار ".

واكمل كريم أبو غالي:" الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 11.4 مليار دولار ، وإيرادات قناة السويس سجلت 7.6 مليار دولار ".