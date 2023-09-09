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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر تتمتع بمقومات عديدة تدعم جذب الاستثمارات لها من جميع الدول

النائبة غادة عجمى،
النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى السنوات الماضية في كافة المحافل الدولية بداية من أوروبا وأمريكا وصولا بإفريقيا والهند وباكستان، جميعها تصب في مصلحة مصر الاستثمارية والاقتصادية.

وأضافت "عجمي"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يتحدث بقلب واعد، يؤكد استعداد مصر للتطوير الاستثماري والاقتصادي واستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن جميع الخطوات التي اتخذها الرئيس، تدعم السير في طريق النجاح وزيادة الاستثمارات في مصر. 

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن مصر تتمتع بمقومات عديدة يجعلها عامل جذب للدول الكبرى، لتصبح مشاركة لمثل هذه المجموعات، من موقع استراتيجي واستقرار للوضع الأمني والصحي، بالإضافة إلى التطورات التي يقوم بها الرئيس لجذب المستثمرين من تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات، وأيضا والعمرانية وغيرها من أوجه التنمية. 

وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي عمل على تهيئة المناخ الملائم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في جميع الاتجاهات ومع كافة دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي للتهيئة لأي استثمار عالمي وأجنبي.

ويأتي هذا في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند؛ للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين، اليوم السبت، بناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

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