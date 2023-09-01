كاتب صحفي: الدولة حريصة على زيادة معدلات التصدير والإنتاج المحلي

تحدث الكاتب الصحفي علي حسن عن تفاصيل قرار الحكومة بشأن ضوابط تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار، قائلا إن قرار له العديد من المميزات، التي ستنعكس بالإيجاب على الدولة.



وأوضح علي حسن خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن القرار سيساهم في زيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد والحرص على زيادة معدلات التصدير وزيادة المنتج المحلي.

وشدد على أن الدولة تأخذ خطوات جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، في العديد من المنتجات الزراعية، خاصة المنتجات الزراعية الاستراتيجية.

وأكد على أن الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة والإنتاج المحلي اهتماما واضحا، من أجل تحقيق إنجازات واضحة في المجال، سواء من خلال زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.