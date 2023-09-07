عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: إلغاء رسوم التخديم من الخارج للأنشطة الفندقية والتعليمية

صدى البلد


أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية. 

وأوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان "مستقبل قطاع التطوير العقاري" أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى، وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.

أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.  

وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع. 

وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.

وتابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.

وأكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري، كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
 

اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار العقارى اتحاد الغرف التجارية الأسكان التطوير العقارى التطوير التيسيرات التحديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

ترشيحاتنا

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

في ندوة صدى البلد ..كبير الأثريين يكشف أسرار عطر الخلود الفرعوني ..ومقترحات تجلب ملايين الدولارات

الحوار الوطني.. أحمد السعدني: لدينا راقبة ذاتية ونطالب بمزيد من الحريات الفنية

وزير المالية: مصر تمتلك محفظة استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار

الحوار الوطني.. يسري نصر الله يطالب بإنشاء مركز قومي للسينما

فيصل المقداد: وزراء الخارجية العرب لم يخضعوا لابتزاز أمريكا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ