يجب التنفيذ .. غرفة صناعة الحبوب : بنفرح بقرارات الحكومة لدعم التصدير

أكد كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الإرادة السياسية لدعم القطاع الصناعي والصادرات متواجدة في مصر.

وقال كريم أبو غالي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" بشكل أسبوعي تصدر بيانات عن مجلس الوزراء لدعم الصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المصنعيين والمصدرين ".

وأضاف كريم أبو غالي:" بنفرح جدا بقرارات الحكومة لدعم الصناعات لكن مش بيكون فيه تنفيذ على أرض الواقع".

وتابع كريم أبو غالي:" لابد من تواجد آليات يتم تطبيقها على أرض الواقع لدعم قطاع الصناعة والمصدرين".

وأكمل كريم أبو غالي :" لابد من تواجد لجان متخصصة لتنفيذ قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي والمصدرين ".