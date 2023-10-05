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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة على الأسواق لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس بجولة مفاجئة بمدينة بنها لمتابعة توافر السلع في الأسواق والتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها وجودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.


وقد اطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية .


والتقى الهجان خلال جولته (التي شملت كفر الجزار وشارع الشبان المسلمين والشارع المواجه لكلية العلوم) بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها مؤكدًا على استمرار الحملات الرقابية التموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.


كما حرص محافظ القليوبية على زيارة أحد المصانع الموجودة في مدينة بنها المتخصصة في تعبئة المواد الغذائية ووجه بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.


ومن الجدير بالذكر أن الهجان قد عقد عدة اجتماعات مع التموين وجهاز حماية المستهلك وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع وأن تكون السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بأسعار مقبولة، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في أسعار السلع فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع .

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