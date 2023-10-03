عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: العمل على صياغة آليات لضبط أسعار السلع

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى حل أزمة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب الموجة التضخمية التي تؤثر على كافة دول العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

الأسبوع المقبل .. تحرك عاجل من الحكومة لخفض أسعار السلع|فيديو

تداعيات اجتماع الحكومة.. عقوبات رادعة تنتظر المتسببين في رفع الأسعار والمحتكرين

وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  الحكومة ستتخذ تدابير لازمة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع ".

 

وأضاف سامح الخشن:" اجتماع رئيس الوزراء ضم كافة الجهات المعنية من الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي شركات الأغذية ".

 

وتابع سامح الخشن:" يتم العمل على صياغة آليات لازمة لضبط الأسعار بمشاركة مجتمعية مع كافة الأطراف المعنية ".

 

وأكمل سامح الخشن:" نعمل على صياغة خارطة طريق للتعامل مع ارتفاع الأسعار بشكل سريع كي نصل لمستوى أسعار مناسب ومقبول في الشارع المصري ".

الحكومة السلع اسعار السلع الأسعار اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

أسعار السلع الأساسية.. ماذا يحدث في الأسواق الأحد المقبل؟

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

ترشيحاتنا

هل يحاسبنا الله تعالى على الأفكار السيئة التي تدور في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد

زيادة في أسعار شيري تيجو 8 الجديدة في مصر

لميس الحديدي: مبادرة خفض الأسعار جاءت في توقيت مهم مع بدء الدراسة|فيديو

أبو الغيط: السادات كان يعلم قيمة مصر ومسئوليتها تجاه المنطقة العربية

الحكومة: العمل على صياغة آليات لضبط أسعار السلع

دفعت مصر للحرب.. أسرار الحوار الساخن بين أبو الغيط وكيسنجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى.. توقعات ليلى عبد اللطيف في العام القادم بالثروة المالية لهذه الأبراج

ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستحصل على الحب والرومانسية في عام 2024

فوز بالانتخابات ومشروعات جديدة.. توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في 2024

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ