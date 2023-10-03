عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسبوع المقبل .. تحرك عاجل من الحكومة لخفض أسعار السلع|فيديو

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد  المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء،  أن ملف أسعار السلع الأساسية أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة وهذا تحدي يواجه الدولة.

 

مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي

بعد اجتماع الحكومة.. سبب أزمة ارتفاع أسعار السلع فى مصر

وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" سوف نتخطى أزمة أسعار السلع المرتفعة ".

 

وأضاف سامح الخشن:" رئيس الوزراء عقد اجتماع اليوم للتوصل إلى مبادرة وخارطة طريق لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية "، مضيفا:" آليات السوق تحكم عملية التسعير ".

 

وتابع سامح الخشن:" الاجتماع شارك فيه اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي شركات الأغذية كي نتوصل إلى تحقيق الهدف المنشود وهو خفض الأسعار".

 

واكمل سامح الخشن:" التجار والصناع عرضوا بعض  التحديات التي تواجههم وأبدوا تعاونا مع الحكومة من أجل المشاركة في معالجة ارتفاع الأسعار "، مضيفا:" سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمبادرة الخاصة بخفض الأسعار الأسبوع المقبل".

السلع اسعار السلع الحكومة مجلس الوزراء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

ترشيحاتنا

نبأ سار.. الخزانة الأمريكية تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

هل يحاسبنا الله تعالى على الأفكار السيئة التي تدور في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد

زيادة في أسعار شيري تيجو 8 الجديدة في مصر

لميس الحديدي: مبادرة خفض الأسعار جاءت في توقيت مهم مع بدء الدراسة|فيديو

أبو الغيط: السادات كان يعلم قيمة مصر ومسئوليتها تجاه المنطقة العربية

الحكومة: العمل على صياغة آليات لضبط أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستطور من نفسها في عام 2024

بشرى.. توقعات ليلى عبد اللطيف في العام القادم بالثروة المالية لهذه الأبراج

ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستحصل على الحب والرومانسية في عام 2024

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ