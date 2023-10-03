الأسبوع المقبل .. تحرك عاجل من الحكومة لخفض أسعار السلع|فيديو

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف أسعار السلع الأساسية أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة وهذا تحدي يواجه الدولة.

وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" سوف نتخطى أزمة أسعار السلع المرتفعة ".

وأضاف سامح الخشن:" رئيس الوزراء عقد اجتماع اليوم للتوصل إلى مبادرة وخارطة طريق لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية "، مضيفا:" آليات السوق تحكم عملية التسعير ".

وتابع سامح الخشن:" الاجتماع شارك فيه اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي شركات الأغذية كي نتوصل إلى تحقيق الهدف المنشود وهو خفض الأسعار".

واكمل سامح الخشن:" التجار والصناع عرضوا بعض التحديات التي تواجههم وأبدوا تعاونا مع الحكومة من أجل المشاركة في معالجة ارتفاع الأسعار "، مضيفا:" سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمبادرة الخاصة بخفض الأسعار الأسبوع المقبل".