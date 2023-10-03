مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي

علق المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اجتماع رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية.



قال سامح الخشن في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن التضخم تحدي حالي يواجه مصر وترغب الدولة المصرية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته".

أضاف سامح الخشن:" الدولة تتخذ بعض التدابير لتقليل وقت الإفراج الجمركي كي يكون هناك أي تكلفة إضافية على المستوردين سواء كانت أرضيات او غرامات ونجنب المستورد أن يكون عليه تكلفة إضافية لشركات الشحن".

وتابع سامح الخشن :" نسعى إلى تقليل تكدس البضائع والحاويات بما يقلل تعطيل الأرصفة في المنطقة الجمركية بما يسهل عمليات التصدير ".

واكمل سامح الخشن:" مصر تسعى أن تكون مركز لوجيستي إقليمي ودولي وتيسير الإجراءات الجمركية يسهم في تحقيق هذا الأمر ".

