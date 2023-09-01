برلماني: استمرار الإفراج الجمركي عن السلع والخامات يؤدي لاستقرار الأسعار

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع المختلفة، ستساعد على توفير كميات كبيرة من السلع في الأسواق واستقرار الأسعار.



وأشاد عثمان، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسئولين، لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، والذي استعرض تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والأمصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.



وقال عثمان، إن استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يساعد على دفع عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصانع والمستوردين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، وحل أى مشكلة نقص في السلع والمنتجات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية رغم التداعيات الصعبة والسلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، إلا أن الدولة نجحت في توفير السلع والمنتجات بكميات مناسبة في الأسواق.