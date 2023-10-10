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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض 25%.. التموين تعلن نزول أسعار السكر والبصل الأيام المقبلة

أسعار السكر
أسعار السكر

فجر الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسعار السكر في السوق المصرية حلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار السكر الحر شهدت ارتفاعا غير مسبوق ووصلت إلى ٤٠ جنيها للكيلو الواحد. 

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الفراخ والبيض والألبان.. التموين: خفض الأسعار في الأسواق السبت المقبل


وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، أن السكر سيصل سعر إلى ٢٥٪، ويبلغ ٢٧ جنيها للكيلو في السكر الحر، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

البصل انخفض من ٣٠ جنيها إلى ١٢ جنيها


وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البصل انخفض من ٣٠ جنيها إلى ١٢ جنيها لسعر الكيلو في الأسواق المحلية. 

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