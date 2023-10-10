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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

السكر
السكر

تسعى الدولة إلي توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتي من بينها السكر فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ومنع احتكار التجار خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع .

تحرك فوري لخفض أسعار السكر 


واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة القرارات العاجلة التي من شأنها إنهاء أزمة ارتفاع السكر التي شهدتها الأسواق خلال الأيام السابقة من خلال توفير  السكر بأسعار مخفضة للمواطنين .

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انخفاض 25%.. التموين تعلن نزول أسعار السكر والبصل الأيام المقبلة

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11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

وتضمنت الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا انخفاض أسعار السلع، و العمل مع اتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار السلع الأساسية، وسيكون هناك تسهيلات وافراجات عن البضائع، وسيتم مواجهة كل من يتلاعب في الأسعار، وأي نوع من زيادة الأسعار لن يكون مسموح به، والدولة ستتحرك لخفض أسعار السلع الرئيسية، كما أن هناك 7 سلع سينخفض أسعارها من 15% إلى 25%  السبت المقبل وفقا لإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتشمل السلع المقرر انخفاض سعرها :-
الفول.
العدس.
منتجات الألبان.
الزيت.
السكر.
المكرونة.
الدواجن والبيض.

تراجع أسعار السكر 


وتراجع سعر طن السكر السائب داخل السوق المحلية إلي 30500 جنيه كما انخفض سعر طن السكر المعبأ إلى 33 ألف جنيه من مستوى 34.5 ألف جنيه.

وتتشكل السلع بين أرز وسكر وبيض مائدة إضافة إلى الجبن والعدس والفول بجانب الدواجن، والمتوقع خفض أسعارها حتى 15% خلال الأيام المقبلة، بحسب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

موعد انخفاض أسعار السكر

وتشمل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، السكر والفول ومنتجات الألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والمكرونة والعدس ومنتجات الدواجن والبيض والأرز، وتتراوح التخفيضات بين 15 و25% للسلع المحددة، وتبدأ المبادرة السبت المقبل.

وسيتم إعفاء جميع السلع التي تتضمنها المبادرة ومن بينها السكر من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وسوف تتخذ الحكومة على الفور أي قرار تحتاجه لخفض أسعار السلع.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

-  سعر السكر لهذا الشهر معبأ 1 كجم سعر 13 جنيها.

- سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيها.

-  أرز معبأ 1 كجم 12.60جنيه.

-  سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيه.

-  سعر مكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

-  سعر عدس مجروش 500 جم 12 جنيها.

- سجل سعر فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

- سجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيهًا.

-  سعر مسلى صناعي 800 جم 36 جنيها.

- سجل سعر شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

-  سعر صلصة 300 جم 8 جنيهات.

- سعر علبة تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيها.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيها.

- سعر جبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

- سجلت جبنة تتراباك 500 جم 14 جنيها.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم 25 جنيها.

-سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

-سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

-سجل صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

-سعر لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.

- خل 5% 900 ملي 5 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

-سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

-سجل کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

-سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

-سجلت علبة مرقة دجاج سعر 6 جنيهات.

-سجلت جبن أبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.

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11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

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أخصائية تغذية علاجية: مقاومة الأنسولين قد تكون عاملا للإصابة بمرض السكر

بشري سارة بشأن أسعار السكر

وفى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الماضي.

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