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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أخصائية تغذية علاجية: مقاومة الأنسولين قد تكون عاملا للإصابة بمرض السكر

صدى البلد

أكدت الدكتورة  هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، أن مقاومة الأنسولين تعمل على ضبط مستوى الجلوكوز في الجسم، مشيرا إلى أنه لو حدث خلل بها فقد تؤدي لزيادة في الوزن.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"،عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أن مقاومة الأنسولين قد تؤدي للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ولكن يمكن أن يتم علاجه.

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاومة الأنسولين تؤدي إلى وقوع معدلات الحرق في الجسم، وزيادة السكر تؤدي لزيادة الدهون خاصة في منطقة المعدة، ومن الصعب التخلص منها.
 

التغذية العلاجية مقاومة الأنسولين مستوى الجلوكوز مرض السكر معدلات الحرق زيادة الدهون المعدة

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