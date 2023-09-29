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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 12.60 جنيه.. تحرك فوري من الحكومة لخفض أسعار السكر

السكر
السكر

تسعى الدولة إلى توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتي من بينها السكر فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها منع احتكار التجار خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع .

تحرك فوري لخفض أسعار السكر 


واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة القرارات العاجلة التي من شأنها إنهاء أزمة ارتفاع السكر التي شهدتها الأسواق خلال الأيام السابقة من خلال توفير  السكر بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المعارض التي انتشر فى كافة ربوع مصر وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

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خلال أسبوعين.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السكر في الأسواق

وشهدت أسعار السكر خلال الأيام القليلة الماضية حالة ارتفاع كبير وعليه قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.

وأوضحت الوزراة أنه من المقرر استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

ارتفاع أسعار السكر 


وشهدت الأسواق الفترة الماضية حالة ارتفاع بشكل كبير فى أسعار السكر  بشكل لفت رغم إتاحة  وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو سكر بسعر 12.60 جيه ضمن منظومة السلع التموينية ليكون سعر كيلو السكر في التموين 12.60 جينه مقابل 30 جنيها في الأسواق.

إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة

ومن المقرر أن يتم الاستيراد من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).


بشري سارة بشأن أسعار السكر 


وفى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وقف تصدير السكر


وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.

ويبلغ سعر  السكر التمويني خلال صرف مقررات دعم شهر سبتمبر عند مستوى 12.60 جنيه للكيلو، فيما يترواح سعره للمستهلك فى الاسواق من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.

أسعار السلع

- أسعار الأرز المعبأ 28.37، جنيه للكيلو.

- فيما سجل سعر الفول المعبأ 39.51 جنيه للكيلو.

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قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

- أسعار الدقيق المعبأ 22.42 جنيه للكيلو.

- سعر زيت عباد الشمس2023: 63.62 جنيه للتر.

- سعر المكرونة المعبأة 23.33 جنيه للكيلو.

 

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