خلال أسبوعين.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السكر في الأسواق

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن أسعار السكر في مصر ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد ارتفاع السعر بصورة غير مبررة في الوقت الحالي، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السكر في الفترة الأخيرة.

محمد علي خير يتحدث عن أسعار السكر

وقال "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع من خلال قناة "المحور"، إن أسعار السكر في مصر شهدت ارتفاعات غير مبررة، خاصة في ضوء التصريحات التي خرجت من المسؤولين حول أن مصر لديها ما يكفيها من السكر حتى شهر أبريل المقبل، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار السكر أمر غير مبرر على الإطلاق.

وتابع محمد علي خير، أنه وفقا لمسؤولين في وزارة التموين، وتحديدًا إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، أكد أن أسعار السكر في مصر ستشهد انخفاضات كبيرة في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهذا تصريح رسمي من المسؤولين في مصر.

وأردف محمد علي خير، أنه يجب على الحكومة التدخل في ملف السلع والخضروات من خلال العمل على زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الدولة نجحت في عمل ذلك من خلال ملف الذهب، إذ أن مبادرة زيرو جمارك، والسماح لأي شخص خارج مصر بإدخال 150 جرام ذهب بدون جمارك ساهم بقوة في انخفاض الأسعار في الفترة الماضية.

واستكمل، أن الدولة عليها التدخل وتحديدًا وزارة التموين في ملف السكر والخضروات والسلع الاستراتيجية، واتخاذ خطوات استباقية أمام التجار الذين يستغلون الأمر ويقوموا بتخزين السلع والخضروات والمنتجات المختلفة.