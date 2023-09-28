بعد وصول الكيلو إلى 40 جنيها| قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أعلنت الحكومة قرارا عاجلا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.

وبحسب بيان رسمي ، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

السكر

شركة السكر

وقالت التموين في بيانها قبل ساعات، إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية .

كما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر ، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

خفض أسعار السكر

ومع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر ، سيتراجع سعر السكر تدريجيا نتيجة زيادة المعروض وضرب المحتركين في السوق المحلية، وعن موعد انخفاض سعر السكر في مصر، بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيهًا في العديد من المحال التجارية فكشفت عنه وزارة التموين.

السكر

موعد انخفاض اسعار السكر

من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة ، خلال شهر تقريبًا.

سعر كيلو السكر في التموين

وقال مساعد أول وزير التموين إن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.