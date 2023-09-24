حلاوة المولد.. تعرف على مخاطر السكر على الأطفال

يفضل العديد من الأطفال تناول حلاوة المولد بشكل كبير لاحتوائها على السكريات ، ولكن الإفراط في تناول السكريات يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية.

مخاطر السكر على الأطفال

السكر يمكن أن يقمع طفلك في جهاز المناعة ويؤدي إلى دفاعاته ضد الأمراض المعدية، هذا يعني أن طفلك يمكن أن يكون عرضة لجميع أنواع الأمراض، البرد، الإنفلونزا وغيرها.

يمكن للسكر أن يسبب ارتفاعاً سريعاً في الأدرينالين لدى الأطفال، مما يؤدي بدوره إلى أن يكون الطفل يعاني من نقص في النشاط، والقلق، وصعوبة التركيز.

إذا كان أطفالك يستهلكون الكثير من السكر، فإنه سوف يزيد من سكر دمهم ويتسبب في أن عدسة العين إلى أن تتهور مما سيغير قدرتهم على الرؤية، عندما يكون طفلك خارج السكر أو على الأقل لا يستهلك كميات كبيرة من السكر، يمكن أن يعود بصورهم إلى طبيعته.

المصدر verywellhealth