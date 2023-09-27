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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة المواد الغذائية بالجيزة تنفي نقص السكر وتكشف عن السعر الحقيقي| فيديو

سعر السكر .. قال هشام الدجوي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة، تعقيبا على الارتفاع غير المبرر للسكر، إن هناك ٣ اسعار للسكر ، وهي سكر التموين وسعره ١٢ جنيهًا و٦٠ قرشا ، وهو سعر استرشادي يستفيد منه ٦٥ مليون مواطن.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية ومعارض " اهلا مدارس " ٢٠ جنيها ، مؤكدا أن هناك تذبذبا في السعر وليس نقصا في السكر.

وأشار ، إلى أن السحب على السكر الفترة الماضية ، وارتفاع سعر الطاقة من اسباب ارتفاع السعر في القطاع الخاص ، منوها بأن القطاع الخاص لا يتحمل دعم المنتج .

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر بالمجمعات الاستهلاكية يباع بالخسارة ، والسعر الحقيقي للسكر في البورصة ٢٥ جنيها .

 

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