رئيس شعبة المواد الغذائية: انتهاء أزمة السكر خلال يومين

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك تذبذب في أسعار السكر بالأسواق، مضيفا أن سعر السكر ارتفع ووصل إلى 38 جنيها للكيلو في السكر الحر.



وأضاف هشام الدجوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية 20 جنيها، وهذه الأزمة تنتهي خلال يومين، ولا يوجد لدينا أزمة في السكر تماما.

ارتفاع أسعار السكر الحر في الأسواق

وتابع هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، أن 65 مليون مواطن يحصلون على السكر مجانا على بطاقة التموين.